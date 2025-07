Carlos Sainz | Ho lottato con il mio demone dopo il traumatico addio alla Ferrari

Carlos Sainz in un podcast ha dichiarato che nella passata stagione quando è stato liquidato dalla Ferrari ha dovuto lottare con il suo lato oscuro: "Il mio demone mi parlava, alla fine l'angelo custode era più potente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carlos - sainz - demone - ferrari

F1, Carlos Sainz non sorpreso dalle difficoltà di Lewis Hamilton in Ferrari - Lo spagnolo Carlos Sainz ha offerto degli spunti interessanti nel Media-Day del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

F1, Carlos Sainz: “In qualifica abbiamo fatto reset. Pioggia? Se si ritarda non succede niente” - Una giornata positiva per Carlos Sainz. Lo spagnolo ha infatti centrato la sesta posizione in occasione della qualificazione del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di Formula1, sfoggiando un’ottima confidenza a bordo della sua Williams, scuderia che fino a questo momento ha fatto emergere luci ed ombre.

Icona di stile e determinazione, il pilota di Formula 1 Carlos Sainz porta la sua energia e il suo carisma sul red carpet del festival. È il nuovo ambassador globale di L'Oréal Paris - N on solo attrici di talento e supermodelle bellissime. Il red carpet del Festival di Cannes 2025 si fa notare anche per gli uomini affascinanti.

Carlos Sainz: Ho lottato con il mio demone dopo il traumatico addio alla Ferrari; F1, Sainz addio alla Ferrari tra angeli e demoni: Volevo sfasciare tutto quando presero Hamilton; Perché Hamilton ha trovato una Ferrari unita, nonostante Sainz volesse bruciarla.

Carlos Sainz: “Ho lottato con il mio demone dopo il traumatico addio alla Ferrari” - Carlos Sainz in un podcast ha dichiarato che nella passata stagione quando è stato liquidato dalla Ferrari ha dovuto lottare con il suo lato oscuro: "Il ... Segnala fanpage.it

F1, Sainz addio alla Ferrari tra angeli e demoni: "Volevo sfasciare tutto quando presero Hamilton" - La rivelazione choc di Carlos Sainz sul momento in cui la Ferrari gli comunicò che sarebbe arrivato Hamilton al suo posto ... Riporta sport.virgilio.it