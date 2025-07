Saviano in lacrime ' mi hanno rubato la vita'

"Mi hanno rubato la vita". È il commento amaro di Roberto Saviano dopo la sentenza emessa oggi dalla Corte d'Appello di Roma, che ha confermato le condanne per le minacce ricevute in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado 'Spartacus' a Napoli. I giudici hanno ribadito la decisione del Tribunale che riconosceva la sussistenza delle minacce aggravate dal metodo mafioso: un anno e sei mesi al boss del clan dei Casalesi Francesco Bidognetti e un anno e due mesi all'avvocato Michele Santonastaso. Alla lettura della sentenza, Saviano ha abbracciato in lacrime il suo legale, Antonio Nobile, e dall'aula è partito un applauso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Saviano in lacrime, 'mi hanno rubato la vita'

In questa notizia si parla di: saviano - rubato - vita - lacrime

«Quello che tu hai detto mi ha fatto male, forse l'avrei detto anche io al posto tuo. Credimi, sono rimasto scioccato per la tua mancanza.» Lino Banfi, con queste parole, ha voluto finalmente rivolgersi a Alvaro Vitali dopo anni di silenzio tra i due. Negli ultimi tem Vai su Facebook

Saviano in lacrime, 'mi hanno rubato la vita'; Saviano in lacrime, 'mi hanno rubato la vita'; Minacce a Saviano , condanne confermate.

Saviano in lacrime, 'mi hanno rubato la vita' - È il commento amaro di Roberto Saviano dopo la sentenza emessa oggi dalla Corte d'Appello di Roma, che ha confermato le condanne per le minacce ricevute in aula nel 2008 dur ... Scrive ansa.it

Minacce a Saviano , condanne confermate - Alla lettura della sentenza Saviano ha abbracciato in lacrime il suo legale l'avvocato Antonio Nobile mentre dal pubblico presente ... Secondo ilroma.net