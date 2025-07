Ranieri ai Mondiali Antirazzisti | Alleniamo la speranza il calcio è un antidoto

Claudio Ranieri torna a parlare, e lo fa da un luogo simbolico: Riace, in occasione dei Mondiali Antirazzisti. L’ex allenatore giallorosso, oggi Senior Advisor della Roma, ha partecipato all’evento nella giornata di sabato, incontrando anche il sindaco Mimmo Lucano, da sempre in prima linea nell’accoglienza dei migranti.“Mi sembrava normale esserci, sto a 30 km da qui. Lucano ha dato una speranza a chi non ne aveva. È un gesto d’amore verso chi fugge dalla disperazione”, ha dichiarato Ranieri. “Serve cultura, non solo pene. Il calcio è un messaggio potente”. Nel suo intervento, Ranieri ha toccato corde profonde, ricordando le origini migratorie degli italiani e l’importanza dello sport come strumento di integrazione:Oggi chi arriva in Italia viene rispedito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ranieri ai Mondiali Antirazzisti: “Alleniamo la speranza, il calcio è un antidoto”

In questa notizia si parla di: ranieri - mondiali - antirazzisti - alleniamo

Italia, qualificazioni ai Mondiali: Buongiorno lascia il ritiro a Converciano. Prima convocazione in nazionale per Ranieri - Italia, qualificazioni ai Mondiali: Buongiorno lascia il ritiro a Converciano. Prima convocazione in nazionale per Ranieri Ultim’ora in casa Italia.

LIVE Italia-Moldavia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: traversa di Ranieri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Cross di Cambiaso, il portiere della Moldavia anticipa Retegui in mischia in area di rigore.

Disastro Italia in Norvegia, Mondiali già a rischio. Su Spalletti l’ombra del papa laico: Claudio Ranieri - Disastro Italia in Norvegia, Mondiali già a rischio. Su Spalletti l’ombra del papa laico: Claudio Ranieri Disastro Italia.

Ranieri ai Mondiali Antirazzisti: “Il calcio allena la speranza, non il razzismo”; Roma, Ranieri elogia Mimmo Lucano: “Il calcio come antidoto al razzismo, alleniamo la speranza”; Ranieri: Lo sport può rappresentare un antidoto per il razzismo.

Ranieri: “Il calcio può essere un antidoto contro il razzismo, ci vuole rispetto” - L'articolo Ranieri: “Il calcio può essere un antidoto contro il razzismo, ci vuole rispetto” proviene da Roma news. Si legge su msn.com

Ranieri: "Voglio tornare ad allenare. Mondiali? Vedo bene la Spagna" - Su un pronostico in vista del Mondiale in Qatar invece Ranieri non si sbilancia. Secondo tuttosport.com