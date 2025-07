Roma 12enni rom borseggiano turisti | indagati i genitori

Le ipotesi di reato contro i genitori includono omessa custodia di minore e induzione a commettere reati.

