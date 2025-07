harry potter pubblicata la prima foto ufficiale della serie hbo

Gli immancabili occhiali rotondi, la divisa di Grifondoro e i capelli spettinati. Harry Potter è tornato in una nuova veste nel primo scatto ufficiale dell’attesissima serie HBO. Nei suoi panni infatti non c’è piĂą Daniel Radcliffe, che lo ha interpretato per otto film al cinema, ma il giovanissimo Dominic McLaughlin, che ha posato sorridente con un ciak in mano. La foto accompagna un post in cui il network ha annunciato l’ inizio delle riprese presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, Regno Unito, quasi 14 anni dopo l’arrivo in sala della seconda parte de I Doni della Morte che ha concluso il viaggio sul grande schermo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

