1.500 tarantole nascoste in scatole di tortini all' aereoporto di Colonia

I funzionari doganali tedeschi hanno pubblicato le foto di un sequestro di circa 1.500 giovani tarantole trovate all'interno di contenitori di plastica che erano stati nascosti in scatole di tortini al cioccolato spedite in Germania. I funzionari doganali hanno trovato la spedizione all'aeroporto di Colonia-Bonn in un pacco arrivato dal Vietnam, avvertiti da un "odore notevole" che non assomigliava all'aroma previsto dei 7 chilogrammi di dolciumi, ha dichiarato il portavoce dell'ufficio doganale di Colonia Jens Ahland. "I miei colleghi all'aeroporto sono regolarmente sorpresi dal contenuto dei pacchi proibiti provenienti da tutto il mondo, ma il fatto di aver trovato circa 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

