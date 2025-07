Alberto Zaccheroni ospite del Panathlon Club Forlì per un' intervista e qualche pronostico

Come da tradizione ormai consolidata, il Panathlon Club Forlì si trasferisce per una sera a Cesenatico, in occasione della sua 720° manifestazione. L'appuntamento di questa stagione estiva è in calendario per giovedì 17 luglio alle ore 20.15, nella cornice della terrazza del Grand Hotel, dove. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it