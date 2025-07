Alessio D’Ettorre e Valentina Ciancio campioni italiani Fidesm nella danza sportiva caraibica

Chieti festeggia un nuovo successo nel mondo della danza sportiva: Alessio D’Ettorre e Valentina Ciancio hanno conquistato il titolo nazionale ai Campionati italiani Fidesm di danza sportiva caraibica, disputati a Rimini martedì 8 luglio. La coppia si è imposta nella categoria 2834 classe B. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: sportiva - danza - alessio - ettorre

