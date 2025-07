Trump | Deluso da Putin dazi al 100% alla Russia in mancanza di accordo sull' Ucraina

"Sono deluso dal presidente Putin": con queste parole, Donald Trump ha annunciato una nuova stretta nei confronti dei Paesi considerati vicini alla Russia. Dal Rose Garden della Casa Bianca, affiancato dal segretario generale della Nato Mark Rutte, il presidente americano ha dichiarato che. 🔗 Leggi su Today.it

Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo. E su Zelensky: "Vuole un accordo, cederĂ la Crimea"

Trump, 'deluso da Russia, Putin smetta di sparare e tratti' - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo.

Trump: 'Deluso dalla Russia, Putin smetta di sparare e tratti'. E su Zelensky: "Vuole un accordo" - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo, secondo quanto riportato dai media americani.

Trump: «Sono deluso da Putin. Accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca, imporremo dazi al 100%»

"Come sapete, abbiamo speso circa 350 miliardi di dollari per questa guerra tra Russia e Ucraina, e vorremmo vederla finire.

"Siamo molto, molto insoddisfatti di loro (della Russia) e applicheremo dazi molto severi se non raggiungeremo un accordo entro 50 giorni, dazi al 100% circa