Nuovo anime di rumiko takahashi dopo inuyasha svelato dopo 15 anni

Il mondo del manga continua a espandersi con nuove produzioni che attirano l’attenzione di appassionati e critici. Tra le opere più attese troviamo l’adattamento anime di un titolo recentemente pubblicato, scritto dalla celebre mangaka Rumiko Takahashi, autrice di capolavori come Inuyasha, Ranma 12 e Urusei Yatsura. Questa notizia rappresenta un importante passo avanti per gli amanti delle sue creazioni, poiché permette di rivivere in forma animata una storia che ha già riscosso grande successo nel mondo dei manga. l’adattamento anime di mao: una novità da non perdere. una narrazione coinvolgente ambientata nel periodo taisho. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo anime di rumiko takahashi dopo inuyasha svelato dopo 15 anni

In questa notizia si parla di: anime - rumiko - takahashi - inuyasha

Non esiterò e mi prenderò le mie responsabilità : do per scontato che l’anime di MAO verrà annunciato. Fatta questa premessa, sono davvero curioso: siamo ancora nel mare dei leak e le informazioni sono pressoché nulle. L’ultimo anime della Takahashi non Vai su Facebook

Rumiko Takahashi Beat the Odds After ‘InuYasha’ Aged Like Fine Wine; Inuyasha Recensione: l'anime tratto dal manga di Rumiko Takahashi; Il ritorno di ‘Ranma ½’ e una nuova ondata di remake anime.

Il manga MAO di Rumiko Takahashi diventa un anime - L'autrice cui manga e anime hanno fatto compagnia a molte generazioni di ragazzi, torna in animazioni la sua opera MAO. Si legge su animeita.net

MAO di Rumiko Takahashi diventerà un anime: annunciato l’adattamento per la prossima primavera - In questi ultimi anni sono usciti diversi anime tratti dia classici di Rumiko Takahashi, come il remake di Ranma 1/2 che tornerà in autunno con la sua seconda stagione, ma ora arriva finalmente ... Si legge su drcommodore.it