Marte le nuove tracce di fiumi possono cambiare la nostra idea del pianeta rosso

Un team di scienziati ha individuato strutture che un tempo erano corsi d'acqua, e che suggeriscono che forse il pianeta non era come credevamo.

La profezia di Musk sulla fine del mondo, ecco perché vuole Marte: "La Terra sarà distrutta dal Sole, il Pianeta rosso un'assicurazione sulla vita per la collettività " - Il miliardario ha detto che il "Sole distruggerà la vita sulla Terra, il nostro pianeta diventerà cenere" "Marte è un'assicurazione sulla vita per la vita collettiva”, ha detto il miliardario Elon Musk parlando poi di quella che molti hanno ribattezzato come la sua profezia sulla fine del mon

Oggi 3 maggio magnifico bacio tra la Luna e Marte: a che ora vederlo e come riconoscere il Pianeta Rosso - Questa sera il cielo sarà impreziosito da uno spettacolare bacio celeste tra la Luna prossima alla fase di Primo Quarto e il "Pianeta Rosso" Marte.

Musk da nuovamente i numeri su Marte: cinque Starship sul pianeta rosso già nel 2026 - In un aggiornamento sulle ambizioni marziane di SpaceX, Musk ha snocciolato obiettivi a dir poco incredibili: nel 2026 punta a lanciare 5 Starship con un equipaggio di robot Tesla Optimus, per poi passare a 20 lanci nella successiva finestra utile.

Marte era più umido di quanto pensassimo: antichi fiumi lo dimostrano Un nuovo studio ha scoperto oltre 15.000 km di antichi letti fluviali su Marte, suggerendo che il pianeta rosso potrebbe aver avuto un clima più caldo e piovoso nel passato di quanto si cred

