Gennaro mette le mani addosso alla moglie, quasi strozzandola. E lei per giunta continua a difenderlo e prostrarsi a lui, nonostante continui a ripeterle che vuole separarsi. Va persino da Marina, per dirle che è tutto apposto e lui la tratta bene, ma la Giordano si accorge del foulard portato da lei per coprire i segni delle percosse sul collo. Mentre Gennaro va da Roberto per chiedergli di non far intromettere Marina nelle cose che non la riguardano, pena, ancora una volta, lo stop della pubblicitĂ in radio. La stessa Elena del resto ferma Michele con il suo programma sugli scomparsi, avendo intuito che potrebbe colpire il miglior inserzionista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Guido è sempre più depresso in Un posto al sole