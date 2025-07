Queerida Outdoor l' evento organizzato da Arcigay Trieste

Una serata completamente all’aperto, dal bar al dj set, venerdì 25 luglio al White Cafè in via Genova 21a, Trieste, dalle 21 alle 2. Entrata libera, Si tratta di un evento organizzato da Arcigay Trieste ODV. Dj set all'aperto dalle 21 alle 00 by Guido dB, Fotografie by Andrea Chenich. Shot di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: trieste - evento - organizzato - arcigay

Al via la Trieste Spring Run 2025, un evento sempre più internazionale - TRIESTE - La città di Trieste si accinge ad accogliere la Trieste Spring Run 2025, un evento che celebra lo sport, la cultura e la comunità locale.

Al via la Trieste Spring Run 2025, un evento sempre più internazionale - TRIESTE - La città di Trieste si accinge ad accogliere la Trieste Spring Run 2025, un evento che celebra lo sport, la cultura e la comunità locale.

Al via la Trieste Spring Run 2025, un evento sempre più internazionale - TRIESTE - La città di Trieste si accinge ad accogliere la Trieste Spring Run 2025, un evento che celebra lo sport, la cultura e la comunità locale.

Queerida: terzo anniversario dell'aperitivo LGBTQ+ friendly; Queerida speciale Carnival Party LGBTQ+ friendly :: Segnalazione a Trieste; Locali, eventi e serate queer friendly a Verona nel 2025.

Pestaggio omofobo, Arcigay Trieste risponde all'odio con l'amore ... - Dopo il pestaggio subito da una coppia omosessuale in via Gallina, Arcigay Trieste ha organizzato una manifestazione nella stessa via dal titolo "Liberi di essere, liberi di baciarsi". Lo riporta triesteprima.it

Locali gay a Trieste: la guida 2025 alla movida queer - Dove: Società Triestina Canottieri Adria, Pontile Istria 2, Trieste Quando: ultimo venerdì del mese Info e lista: per dettagli e accesso alla lista, scrivere in DM su ... Da gay.it