Lutto cittadino per i funerali dell’ex sindaco Squarcella | nel chiostro comunale l' omaggio al feretro

A San Giovanni Rotondo è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie dell’avvocato Antonio Squarcella, sindaco della città dal 2000 al 2004, deceduto lo scorso 12 luglio in un terribile incidente sulla Sp58 ‘Le Matine’. I funerali saranno celebrati domani, martedì 15 luglio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

