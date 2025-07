Minacce a Saviano e Capacchione confermate le condanne al boss Bidognetti e al suo avvocato

Nell’ambito del processo per le minacce rivolte a Roberto Saviano e alla collega giornalista Rosaria Capacchione, la Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne a un anno e mezzo di carcere per il boss della Camorra Francesco Bidognetti e a anno e due mesi per il suo avvocato Michele Santonastaso. Le intimidazioni risalgono al processo Spartacus, che si è svolto nel 2008 a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi: le minacce furono rivolte in aula, in una dichiarazione letta da Santonastaso su mandato dei suoi assistiti. Nel procedimento si sono costituiti parte civile la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Ordine dei Giornalisti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Minacce a Saviano e Capacchione, confermate le condanne al boss Bidognetti e al suo avvocato

