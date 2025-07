Modric al Milan | visite finite ora la firma in sede

Luka Modric, nuovo acquisto del Milan ha sostenuto le visite per l’idoneità sportiva al Centro per la Medicina dello Sport a Milano. Al termine si fermato a firmare qualche autografo a pochi fortunati tifosi che sono riuscito a incrociarlo nei corridoi della clinica. Tappa successiva del neoacquisto rossonero è Casa Milan per la firma del contratto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

