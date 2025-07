Rutte ' accordo per armi importante logico che europei paghino'

"E' totalmente logico volere che gli europei paghino. Questo significa che l'Ucraina potrĂ mettere le mani su apparecchiature militari, munizioni. Questo è molto importante". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte alla Casa Bianca insieme al presidente Donald Trump, commentando l' accordo raggiunto con gli Stati Uniti in seno alla Nato. Presentando l'accordo, Trump ha minacciato tariffe secondarie al 100% contro la Russia se non ci sarĂ un accordo entro 50 giorni. "E' veramente terribile. 700 droni al giorno e questo non è per obiettivi militari ma per creare panico" ha detto Rutte ribadendo che l' Ucraina vuole la pace, "Non c'è dubbio sul fatto che vogliono un accordo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte, 'accordo per armi importante, logico che europei paghino'

Nato, “intesa non scontata”. Dubbi sull’accordo per le spese al 5%. Trump pubblica un messaggio privato di Rutte: “Otterrai un grande successo” - Roma, 24 giugno 2025 - Domani il vertice della Nato raggiunge il suo culmine. Gli occhi sono puntati sul Medio Oriente, ma i capitoli sul tavolo sono tanti ed essendoci di mezzo il presidente americano, Donald Trump, non si saprà fino all’ultimo come andrà a finire, anche se il tycoon ha espresso la sua volontà di “lavorare bene con tutti”.

