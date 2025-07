Ad Bologna | Beukema voleva il Napoli non abbiamo più bisogno di vendere

Le parole di Fenucci, CEO del Bologna, sulle trattative col Napoli. Nel corso della presentazione alla stampa del nuovo acquisto Ciro Immobile, l’amministratore delegato del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Ad Bologna: “Beukema voleva il Napoli, non abbiamo piĂą bisogno di vendere”

In questa notizia si parla di: bologna - napoli - beukema - voleva

Fenucci: «Inter e Napoli? Bologna le ha affrontate, messe in difficoltà » - L’AD del Bologna Fenucci ha parlato della sua squadra e del livello di competitività raggiunto, facendo riferimento alle partite con Inter e Napoli.

Roma, occhi su Lucumí: sfida al Napoli per il difensore del Bologna - La Roma è pronta a muovere i primi passi concreti sul mercato in vista dell’arrivo ufficiale di Gian Piero Gasperini e il primo reparto sotto esame sarà la difesa.

Genoa-Milan, la MOVIOLA LIVE: chiesti tre rigori, Leao out per il Bologna. Thorsby rischia il rosso e salta il Napoli - Posticipo della 35esima giornata di Serie A: a Marassi scendono in campo Genoa e Milan. Di seguito l`analisi degli episodi arbitrali piĂą controversi.

GAZZETTA - Il Bologna ha provato a trattenere Beukema, ma il difensore voleva il Napoli https://ift.tt/nhmfxMH Vai su X

Beukema al Napoli, affare fatto: alla corte di Conte per 30 milioni più bonus, è l’uomo giusto per rinforzare la difesa dei campioni d’Italia? Antonio Conte ha il nuovo difensore centrale. La trattativa con il Bologna per Sam Beukema si è chiusa per una ci Vai su Facebook

BOLOGNA, FENUCCI ANNUNCIA: “BEUKEMA VOLEVA ANDARE AL NAPOLI. SU NDOYE...”; Conte vuole Ndoye e Beukema al Napoli: il Bologna resiste, ecco quanto chiede; De Maggio: Beukema: il Napoli vuole rivedere l'accordo, Bologna indispettito.

Bologna, Fenucci: "Beukema e il papà ci hanno chiesto di andare al Napoli. Ndoye..." - Durante la conferenza stampa di presentazione di Ciro Immobile, si è tornati a parlare di mercato con l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci: "La trattativa è stata lunga e complessa. Come scrive msn.com

Bologna, Fenucci: “Ndoye? Non ha fatto richieste. Beukema…” - Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato di Sam Beukema e Dan Ndoye. europacalcio.it scrive