Rientro in Israele amaro per Netanyahu | processo per corruzione e minaccia degli ultra-ortodossi di far cadere il governo

Quinto giorno di controinterrogatorio per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito del processo in cui è accusato di corruzione. Al tribunale di Tel Aviv, Netanyahu, di rientro dagli Usa, ancora una volta ha affermato che la sua relazione con il magnate di Hollywood Arnon Milchan era basata su una vera amicizia e non, come sostiene l'accusa, perchĂ© Milchan cercava «i suoi favori inondandolo di regali di lusso». Il processo si svolge in un momento particolarmente delicato per il premier israeliano, alle prese con la difficile trattativa per il cessate il fuoco con Hamas, le accuse internazionali per la situazione umanitaria a Gaza e con alcune forti tensioni interne al governo.

