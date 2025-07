Sydney Sweeney in trattativa per diventare la nuova Bond Girl?

L'attrice di Euphoria sarebbe la favorita per il ruolo della prossima Bond Girl nel reboot del franchise di 007 targato Amazon. Sydney Sweeney è in lizza per un ruolo chiave nel prossimo film di James Bond, stando a quanto riportato da nuove indiscrezioni. Secondo The Sun, la star di Euphoria sarebbe uno dei nomi in cima alla lista per interpretare la prossima Bond Girl, figura storicamente centrale nel franchise dell'agente segreto più famoso del cinema. Sydney Sweeney la nuova Bond Girl? Le voci riferiscono che la 27enne attrice americana avrebbe attirato l'attenzione grazie al suo rapporto con il regista Denis Villeneuve, il quale sembrerebbe particolarmente colpito dalla sua carriera in rapida ascesa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sydney Sweeney in trattativa per diventare la nuova Bond Girl?

In questa notizia si parla di: bond - girl - sydney - sweeney

007: Rosamund Pike ricorda il provino come Bond Girl in cui le chiesero di spogliarsi e la ceretta a Pierce Brosnan - Rosamund Pike ha ricordato l'imbarazzante provino per la Bond Girl Miranda Frost di 007 - La morte può attendere e quando ha fatto la ceretta a Pierce Brosnan con i capezzoli finti.

Caterina Murino, l'ex-Bond Girl incinta a 47 anni: "Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina" - L'attrice era stata una delle Bond Girl apparsa nel corso di Casino Royale, il primo film della saga con protagonista Daniel Craig Caterina Murino è incinta.

L’ex Bond Girl Caterina Murino incinta a 47 anni - L’ex Bond Girl Caterina Murino è incinta: a 47 anni l’attrice sarda aspetta il primo figlio con il suo compagno, l’avvocato francese Édouard Rigau.

Sydney Sweeney in trattativa per diventare la nuova Bond Girl?; 007, rumor clamoroso: Sydney Sweeney sarà la Bond Girl nel film di Denis Villeneuve?; Sydney Sweeney è in cima alla lista dei casting per diventare la prossima Bond girl.

Sydney Sweeney a un passo dal ruolo di Bond Girl nel nuovo film di Villeneuve - Alcuni probabilmente diranno che era solo questione di tempo: in quanto star amatissima di questi anni, Sydney Sweeney ... Scrive lascimmiapensa.com

Sydney Sweeney è in cima alla lista dei casting per diventare la prossima Bond girl - Nel corso degli anni, abbiamo visto molte attrici famose unirsi al franchise di 007 come "Bond girls", l'amante del James Bond di quel film. Come scrive gamereactor.it