Rutte Putin prenda sul serio l' avvertimento di Trump

Vladimir Putin dovrebbe prendere l'avvertimento di Donald Trump seriamente. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in merito ai 50 giorni concessi da Trump per fare un accordo altrimenti scatteranno dazi secondari del 100%. "Se fossi Putin e tu stessi parlando, considererei di dover prendere i negoziati piĂą seriamente di quanto non stia facendo ora", ha detto Rutte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte, Putin prenda sul serio l'avvertimento di Trump

Rutte (Nato): errore di Putin inviare delegazione di basso livello - Tirana, 16 mag. (askanews) - Il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, arrivando al vertice della ComunitĂ politica europea a Tirana, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha commesso un "errore" inviando una delegazione "di basso livello" ai colloqui con l'Ucraina a Istanbul, non presentandosi di persona.

Viene o non viene? Kyiv sfoglia la margherita per Putin (mentre Erdogan prepara il tavolo con Rutte) - Kyiv sfoglia la margherita in vista del vertice di Istanbul e attende la decisione dell’uomo forte di Mosca: Vladimir Putin sarà seduto giovedì prossimo al tavolo diplomatico apparecchiato da Recep Tayyip Erdogan o sceglierà di rifiutare il cessate il fuoco e, conseguentemente, qualsiasi tentativo negoziale? Questo il perimetro di azione del dossier ucraino, nella consapevolezza che in attesa di sciogliere la riserva il Cremlino assiste ad una serie di sommovimenti connessi, come l’incontro fra Erdogan e Rutte e l’ennesimo messaggio in bottiglia invocato da Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

Rutte: Putin ha inviato a Istanbul una delegazione “di basso livello” - Il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, arrivando al vertice della Comunità politica europea a Tirana, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha commesso un “errore” inviando una delegazione “di basso livello” ai colloqui con l’Ucraina a Istanbul, non presentandosi di persona.

