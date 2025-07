Incendio distrugge uliveto confiscato in località Baronello

Nuovo atto intimidatorio per la cooperativa Valle del Marro Libera Terra, che coltiva oltre cento ettari di terreni confiscati ai principali clan della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, tra i comuni di Oppido Mamertina, Rosarno, Rizziconi, Gioia Tauro e Taurianova. L'ennesimo incendio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Oppido Mamertina, incendio devasta l'uliveto confiscato di località Baronello. Rando (Pd): "Attacco gravissimo e vigliacco" - «L'ennesimo incendio doloso che ha devastato l’uliveto confiscato in località Baronello, nel comune di Oppido Mamertina, è un attacco gravissimo e ... Come scrive msn.com

Incendiato un uliveto confiscato a Oppido Mamertina: «Segno di una strategia intimidatoria sistematica» - Nel mirino un terreno in località Baronello, distrutti circa 830 alberi. Da corrieredellacalabria.it