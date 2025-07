Ariete. Risveglio di passione e chiarezza interiore Amore: Venere accende il cuore, ma attenzione a distinguere il vero sentimento dalle infatuazioni fugaci. Un dialogo sincero apre porte inattese. Lavoro: Nuove idee prendono forma, ma evita la fretta: la pazienza sarà la chiave per consolidare i progetti in cantiere. Salute: Energia in crescita, ma non disperderla in mille direzioni; ritrova il ritmo giusto per sentirti saldo e centrato. Oggi è il giorno per ascoltare le tue emozioni più profonde e lasciar fluire la passionalità con saggezza. Le relazioni si tingono di nuove sfumature, mentre il lavoro chiede equilibrio tra entusiasmo e metodo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Oroscopo di martedì 15 luglio 2025