14 luglio la parata militare a Parigi per la Presa della Bastiglia

La Francia ha celebrato la sua festa più importante, quella che ricorda la Presa della Bastiglia, a Parigi, lunedì 14 luglio, con 7.000 persone che hanno marciato, a cavallo o a bordo di veicoli blindati, lungo gli Champs-Elysees, il viale più iconico della città . Il 14 luglio 1789 i parigini presero d’assalto la fortezza e la prigione della Bastiglia, dando il via alla Rivoluzione francese che rovesciò la monarchia. Il Giorno della Bastiglia è diventato un momento centrale per la Francia moderna, che celebra le libertà democratiche e l’orgoglio nazionale. Lo spettacolo è iniziato con il presidente francese Emmanuel Macron che ha passato in rassegna le truppe e riacceso la fiamma eterna sotto l’Arco di Trionfo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 14 luglio, la parata militare a Parigi per la Presa della Bastiglia

Accadde oggi: 14 luglio, la presa della Bastiglia è un atto di democrazia - L’episodio venne in seguito considerato come l’inizio della Rivoluzione Francese Il 14 luglio 1789 il carcere della Bastiglia fu preso d’assalto da una folla inferocita: un evento che segnò l’inizio di un processo di emancipazione che, qualche settimana dopo, sfociò nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del … Continua L'articolo Accadde oggi: 14 luglio, la presa della Bastiglia è un atto di democrazia proviene da Fremondoweb.

14 luglio: Francia in festa per il ricordo della Presa della Bastiglia - Oggi, 14 luglio, la Francia celebra il suo giorno nazionale: la Fête de la Bastille, che ricorda la storica presa della Bastiglia del 1789, momento simbolo dell’inizio della Rivoluzione francese.

La tradizionale parata del 14 luglio a Parigi, giorno di festa nazionale per ricordare la presa della Bastiglia che diede inizio alla Rivoluzione Francese. - P arigi, 14 lug. (askanews) – Come da tradizione, il presidente francese, Emmanuel Macron, visita la Tomba del Milite Ignoto sotto l’Arco di Trionfo prima della parata del 14 luglio a Parigi.

14 LUGLIO 1789. LA PRESA DELLA BASTIGLIA. Alle prese da molti anni con una interminabile crisi economica, i cittadini di Parigi insorgono irrompendo negli Invalides, sede di una guarnigione, alla ricerca di armi. Riescono a procurarsi circa 30 mila fucili p Vai su Facebook

Oggi è l’anniversario della presa della Bastiglia e se volete immergervi a fondo nella passione della Rivoluzione francese, se volete sentire divampare i sentimenti di quel 14 luglio 1789, allora dovete ascoltare «La storia segreta della Rivoluzione francese» di Vai su X

Francia, a Parigi la parata militare in celebrazione della Presa della Bastiglia - Il 14 luglio, Festa nazionale francese, commemora la Presa della Bastiglia durante la Rivoluzione francese del 1789. Scrive tg.la7.it

Presa della Bastiglia, cos’è e cosa accadde in Francia il 14 luglio 1789 - Il 14 luglio 1789, un martedì che cambiò per sempre la storia della Francia, i cittadini di Parigi presero d’assalto la Bastiglia. Secondo msn.com