Al via la nuova era del locale più esclusivo della Versilia, tra selfie, musica e una cascata di champagne offerta agli ospiti presenti. Lusso ostentato e una promessa di rinnovamento giovane e scintillante. C’è chi brinda con un calice e chi preferisce farlo con sessanta bottiglie. Il debutto della nuova stagione del Twiga di Forte dei Marmi, ora sotto il controllo di Leonardo Maria Del Vecchio, non ha certo lesinato in effetti speciali. L’erede di Luxottica, fresco di acquisizione dello storico brand da Flavio Briatore, ha deciso di salutare l’estate con un gesto dal sapore chiaramente spettacolare: offrire ai clienti ben sessanta bottiglie di Dom Perignon, per un valore che, anche stimando al ribasso, sfiora i 35mila euro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Fedez e Del Vecchio, lusso sfrenato al Twiga: spesi più di 35mila euro in Dom Perignon