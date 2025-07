Abodi | Sinner? Dispiace per l' assenza delle istituzioni a Wimbledon ma esiste anche la famiglia

Il Ministro dello sport a 'La Politica del Pallone': "Grande emozione ma anche noi a volte dobbiamo fermarci. Una celebrazione con Mattarella e Meloni? Quando le rispettive agende lo consentiranno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abodi: "Sinner? Dispiace per l'assenza delle istituzioni a Wimbledon, ma esiste anche la famiglia"

A consolare Alcarez c’era il Re Felipe VI, a celebrare Sinner nessuno: la polemica per l’assenza delle istituzioni a Wimbledon. Abodi: «È stato spiacevole ma anche noi abbiamo impegni» - Quando al termine del match che lo ha visto uscire perdente contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha ringraziato il Re Spagnolo Felipe VI per essere venuto a sostenerlo, molti tifosi italiani si saranno resi conto che al seguito del numero uno al mondo non c’era nessun rappresentante delle istituzioni italiane.

