Trump i primi Patriot per Kiev a giorni

Le prime batterie di Patriot per Kiev saranno inviate nel giro di pochi giorni: lo ha detto Donald Trump incontrando nello studio ovale il segretario generale della Nato Mark Rutte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Trump, i primi Patriot per Kiev a giorni

Ucraina, Trump: "Tra Putin e Zelensky odio tremendo, pace impossibile", poi il dietrofront: "Buone possibilità"; USA spostano Patriot da Israele a Kiev - Il tycoon ha parlato delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina e di come stia lavorando per fare in modo che questo accada Il presidente Usa, Donald Trump, ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile.

Trump: "Odio tremendo tra Putin e Zelensky, forse la pace è impossibile". Il Nyt svela: "Usa spostano i Patriot da Israele a Kiev" - Putin: «Con il tempo ci sarà una riconciliazione». Zelensky in visita a Praga con la first lady Olena

Putin, per Trump, "è sempre molto gentile" ma "sta uccidendo un sacco di persone". Poi l'annuncio di nuove sanzioni contro la Russia e l'invio di dieci batterie di missili Patriot, dopo lo stop alle forniture a Kiev degli scorsi giorni

Trump ha fatto sapere che invierà nuovi missili patriot a Zelensky e poi condanna Putin per le sue azioni. A Kiev intanto è arrivato l'inviato speciale statunitense Kellogg.

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Mark Rutte (Nato): se fossi in Putin sull'Ucraina ci ripenserei; Guerra Ucraina Russia, Trump: Accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca. Ucraina, 'Trump oggi annuncia un nuovo piano per armare Kiev'. Media, Putin prepara una nuova offensiva a est entro 60 giorni.

Trump: "Manderemo i Patriot all'Ucraina, ma li pagherà la UE". Kellogg è a Kiev - Media, piano Trump per armi a Kiev include missili a lungo raggio Due fonti hanno riferito ad Axios di avere motivo di ritenere che il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la fornitura di armi a Kiev include missili a lungo raggio

Trump lancia l'ultimatum: «Accordo in 50 giorni o dazi del 100%» - Confermato l'accordo con la Nato: gli Usa manderanno equipaggiamento militare in Ucraina e a pagarlo saranno i paesi europei