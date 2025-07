Alcaraz vince un game contro Sinner e dal box gli fanno il gesto del piagnone | cosa significa

Nella finale di Wimbledon non è passato inosservato un curioso gesto di uno dei coach di Alcaraz nei confronti dello spagnolo. Le hanno provate tutte pur di spronarlo contro Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alcaraz - sinner - gesto - vince

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

Jannik Sinner rompe l’imbarazzo con i principini dopo la vittoria a Wimbledon. Ma a casa Windsor il tifo era tutto per Alcaraz. E il gesto di Charlotte durante la premiazione non è passato inosservato. ? Vai su Facebook

La vendetta è servita: Sinner batte Alcaraz e vince il suo primo Wimbledon Vai su X

Alcaraz vince un game contro Sinner e dal box gli fanno il gesto del piagnone: cosa significa; Sinner, la vittoria a Wimbledon e il gesto verso il papà che commuove tutti; Jannik Sinner conquista George e Charlotte: il tenero gesto dopo la vittoria a Wimbledon.

Alcaraz vince un game contro Sinner e dal box gli fanno il gesto del piagnone: cosa significa - Nella finale di Wimbledon non è passato inosservato un curioso gesto di uno dei coach di Alcaraz nei confronti dello spagnolo ... Come scrive fanpage.it

Sinner vince a Wimbledon, i momenti più emozionanti: dalla frase virale «C'ho una sfiga» all'abbraccio a mamma Siglinde VIDEO - Ma più del trofeo, più dei punti Atp, a restare impressi nella memoria collettiva sono stati quei piccoli gesti che raccontano chi ... Si legge su msn.com