NM Live – Osimhen? Giusta la posizione del Napoli Uno scambio Raspadori-Lookman?

Giubilato, Di Vicino, Salvione, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Giubilato: “Il Napoli è in vantaggio di un anno rispetto alle altre big in Italia, ma Conte non mollerĂ mai, Osimhen? Giusta la posizione del club azzurro”. DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “Successo di Sinner a Wimbledon arrivato anche grazie al duro lavoro, così come il Napoli di Conte? Il dono divino lo aveva solo Maradona, gli altri come Sinner devono lavorare tanto con la giusta mentalitĂ , la sua tenuta mentale è clamorosa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - NM Live – Osimhen? Giusta la posizione del Napoli. Uno scambio Raspadori-Lookman?

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

?? Osimhen, no all'Al-Hilal: offerta Gala ?? posizione Napoli e Juve ?? | OneFootball - Il bomber nigeriano, protagonista assoluto con il Galatasaray nell’ultima stagione, è conteso da più club: dalla super offerta araba d ... Lo riporta onefootball.com

Napoli, Osimhen vuole solo il Galatasaray. La mancata cessione potrebbe bloccare il mercato degli azzurri - Napoli, non si sblocca la cessione di Osimhen Prosegue la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen, ma la situazione ... Da forzazzurri.net