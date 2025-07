Minori sui social dall’Ue l’app per la verifica dell’età | Italia tra i primi Paesi a provarla

Minori e social sono il duo protagonista del delicato dossier che la Commissione europea ha affrontato per tracciare quelle che sono linee guida per la protezione digitale dei minori di 18 anni. Insieme alle direttive, anche il prototipo di un’applicazione per la verifica dell’età degli utenti fruitori delle piattaforme social ai sensi del Digital Service . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Minori sui social, dall’Ue l’app per la verifica dell’età : Italia tra i primi Paesi a provarla

In questa notizia si parla di: minori - social - verifica - italia

È giusto vietare i social ai minori? - Tra le tante domande che la società si sta ponendo riguardo i social network, un dubbio più di altri sta attanagliando parecchie persone, dai politici agli psichiatri passando per insegnati, filosofi e influencer: è giusto proibire queste piattaforme online ai ragazzi più giovani?  È giusto imporre quantomeno limiti più stringenti per il loro utilizzo tra gli adolescenti? Può essere davvero una buona idea e, soprattutto, ove si volesse procedere in questo senso, sarebbe davvero possibile? A quale costo? Esistono delle possibili alternative? Fornire una risposta univoca è tutt’altro che facile, e per comprendere le varie possibilità bisogna scandagliare diversi aspetti sociali, medici e politici: occorre capire prima di tutto l’uso che i ragazzi fanno dei social, i rischi che corrono e i benefici che ne traggono, comprendere cosa può fare la politica a riguardo, leggere gli studi clinici e le ricerche internazionali, ascoltare le opinioni di esperti e senza fare di tutta l’erba un fascio osservare anche i casi al limite che trovano spazio nelle cronache.

Arrestato il "don" che condivideva foto e video hot di minori sui social - Ancora guai per la diocesi di Brescia, con il parroco di Castelcovati finito agli arresti domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico.

Rischi online per i minori, arriva in piazza il tir "Una Vita da Social" della Polizia - Arriva a Ravenna giovedì in Piazza Sighinolfi il camion di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse” e con il sostegno di Google per la.

È sulla fibra che ci sono le maggiori potenzialità di crescita. Ne ho parlato con Mila Fiordalisi per la rivista Wired Italia. Vai su Facebook

Arriva il test per la verifica dell'età sui social, il progetto pilota in Italia; Verifica dell’età sui social, l’UE lancia l’app: primo test in Italia; Instagram lancia una campagna europea per la verifica dell’età e il consenso dei genitori.

Arriva il test per la verifica dell'età sui social, il progetto pilota in Italia - La Commissione Ue ha presentato delle linee guida per la protezione digitale dei minori e un prototipo di un'applicazione per la verifica dell'età degli utenti sulle piattaforme ai sensi del Digital S ... Come scrive msn.com

Dall'Ue arriva un'app per la verifica dell'età sui social: primo test in Italia - La Commissione Ue ha presentato delle linee guida per la protezione digitale dei minori e un prototipo di un'applicazione per la verifica dell'età degli utenti sulle piattaforme ai sensi del Digital S ... Si legge su msn.com