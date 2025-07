Una nuova paziente arriva in ospedale sotto le cure di Rossella, ma guarda caso è la mamma di Fusco, il primario che lei ha denunciato. E per la giovane dottoressa si riapre una ferita non ancora del tutto chiusa. Marina invece capisce che Gennaro picchia di brutto la moglie, e la mette in guardia. Ma lei non riesce a lasciarlo, anzi lo copre. Come del resto le ha chiesto, minacciandola, il marito. Il quale dall’altra parte minaccia anche Roberto di lasciare la società e smettere di finanziare la radio se Marina continua a intromettersi nel suo matrimonio. Mentre continua a fare la corte a Elena. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole e le ferite aperte di Rossella