San Siro vertice con Milan e Inter Martedì giornata cruciale il Tar …

San Siro, trattativa Milan-Inter con il Comune nella fase cruciale. Martedì 15 luglio il Tar decide sul vincolo paesaggistico.

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

Serie A, Milan-Bologna: al via lo spettacolo a ‘San Siro’ | LIVE News - La moviola LIVE di Milan-Bologna, partita della 36^ giornata della Serie A 2024-2025: analizziamo l'operato dell'arbitro e del V.

Serie A, Milan-Bologna 0-0: inizia il match a San Siro! | LIVE News - Alle ore 20:45 al 'Meazza' c'è Milan-Bologna, 36^ giornata della Serie A 2024-2025: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri

Diventa virale l'arringa dell'avvocato Cappetta in difesa degli ultras del Milan. Martedì la sentenza del processo Doppia Curva con le curve di Milan e Inter presenti a San Vittore. Vai su Facebook

