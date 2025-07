Museo in Fest 2025 | successo di arte cultura e musica per gli eventi in programma al MArRC

Si conferma un grande successo la rassegna "Museo in Fest 2025", che dal 17 giugno animano il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Gli eventi in programma, che sino al 30 agosto, hanno trasformato il Museo in un vivace centro culturale, offrendo una vasta gamma di attivitĂ che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il MArRC apre la stagione estiva con Museo in Fest 2025: ecco il programma - Una terrazza gremita, un’atmosfera suggestiva e un pubblico partecipe hanno fatto da cornice alla serata inaugurale del calendario estivo 2025 del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Teatro per Ragazzi della Compagnia Teatrop per Museo in Fest - Prosegue con il Teatro per Ragazzi della Compagnia Teatrop oggi e domani in Piazza Orsi Museo in Fest, il Festival delle Arti organizzato dal MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Prosegue Museo in Fest 2025: fiabe, teatro e partecipazione conquistano i piccoli reggini - Continua con successo Museo in Fest 2025, la rassegna estiva del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che, dal 17 giugno al 30 agosto, anima gli spazi del MArRC con musica, teatro, incontri e attività per tutte le età .

