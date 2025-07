Da Pisa una piattaforma ottica per controllare qualità e stabilità dei farmaci antidiabete

Valutare con precisione la composizione e la tenuta dei farmaci, in particolare di quelli contro il diabete, per migliorarne la stabilitĂ , la biodisponibilitĂ e l’efficacia terapeutica. E' l’obiettivo del progetto 'enLight' del professor Francesco Cardarelli, della Scuola Normale Superiore, che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: farmaci - stabilitĂ - pisa - piattaforma

Ricerca: con “enLIGHT” una piattaforma ottica per controllare i farmaci antidiabete; Da Pisa la tecnologia che studia i farmaci; Finanziato con un ERC Proof of Concept il progetto 'BRIDGE', per far volare i satelliti a bassa quota.