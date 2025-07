Torino fermato furgone sospetto nel quartiere San Paolo | dentro un machete e bombole a gas a cosa servivano

Donna di 41 anni denunciata a Torino per detenzione abusiva di armi: machete nascosto in un furgone, sanzioni e fermo del veicolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Torino, fermato furgone sospetto nel quartiere San Paolo: dentro un machete e bombole a gas, a cosa servivano

