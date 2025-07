WWE | Naomi risponde con ironia alle accuse di essere raccomandata dopo la vittoria ad Evolution

La nuova campionessa scherza sul suo legame con la famiglia Anoa’i e The Rock. Naomi ha conquistato il WWE Women’s World Championship a Evolution 2025 incassando la valigetta Money in the Bank, ma non tutti i fan hanno apprezzato il momento. La nuova campionessa ha però risposto con classe e ironia alle insinuazioni sul suo legame con la dinastia Anoa’i. L’accusa di nepotismo. Dopo la vittoria scioccante di domenica sera, un fan ha scritto su X (ex Twitter) in un tweet ora cancellato: “Cavolo. Hanno fatto uno sgarbo a IYO, per dare un altro titolo a un Fatu. Che schifo”. Il commento faceva riferimento al fatto che Naomi è sposata con Jimmy Uso, rendendola parte della leggendaria famiglia Anoa’iFatu, la stessa di Roman Reigns, The Usos e The Rock. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

