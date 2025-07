Garlasco i risultati degli esami nella bocca di Chiara Poggi | la scoperta cruciale

È una giornata cruciale per il caso irrisolto più discusso degli ultimi vent’anni in Italia. Sono arrivati i risultati dei nuovi accertamenti disposti dal giudice sulle prove genetiche legate all’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. Al centro delle nuove analisi, un tampone orofaringeo contenente una traccia di DNA sconosciuto, sottoposta a verifica nell’ incidente probatorio che si è tenuto oggi. La nuova analisi è stata condotta su cinque prelievi dalla genetista Denise Albani, nominata come perita dal giudice per le indagini preliminari, Daniela Garlaschelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, i risultati degli esami nella bocca di Chiara Poggi: la scoperta cruciale

In questa notizia si parla di: garlasco - risultati - chiara - poggi

Delitto di Garlasco, è il giorno dell’incidente probatorio: ecco cosa succede e quanto ci vorrà per i risultati - A quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l'inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia arriva al momento delle nuove indagini scientifiche.

Garlasco, al via incidente probatorio per risultati su Dna sotto unghie di Chiara Poggi e impronte nella casa della vittima - Inizia oggi il maxi-incidente probatorio che dovrebbe riesaminare circa 35 reperti legati alla scena del crimine.

Garlasco, l’ex comandante dei Ris Garofano (ora consulente per la difesa): “Non mi aspetto risultati eclatanti” - “Credo nell’innocenza di Andrea Sempio fino a prova contraria e credo nella sentenza definitiva. Non mi aspetto risultati eclatanti”.

Il delitto di #Garlasco: è di #ChiaraPoggi il sangue sul tappetino e sulle scale. Le nuove analisi effettuate nell’incidente probatorio escludono tracce maschili e confermano i risultati di 18 anni fa. #Tg1 Giuseppe La Venia Vai su Facebook

Caso Garlasco, primi risultati tappetino e tamponi Chiara Poggi Vai su X

Delitto Garlasco, l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi sarà replicato; Delitto di Garlasco, i risultati del tampone orale di Chiara Poggi: ecco a chi appartengono i cinque campioni. Una traccia di sangue sotto il telefono, tentò di chiedere aiuto?; Garlasco, i risultati del controesame confermano: sul tampone oro-faringeo di Chiara Poggi c'è il dna di un individuo «ignoto».

Garlasco, è di "Ignoto 3" il Dna nella bocca di Chiara Poggi: cosa dicono i periti - Non è solo dell'assistente del medico legale il Dna sconosciuto presente nel tampone orale effettuato alla vittima ma sarebbe in quantità troppo scarsa ... Come scrive msn.com

Garlasco, i risultati del controesame confermano: c’è il Dna di un “ignoto” sul tampone orale di Chiara Poggi - Sono arrivati gli attesi risultati del controesame in programma per oggi sul tampone orfaringeo effettuato a Chiara Poggi: nella bocca della vittima dell'omicidio di Garlasco, verificatosi il 13 ... Riporta fanpage.it