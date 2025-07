Trenitalia Ponti a La7 | Riceve fiumi di soldi pubblici senza rendere conto a nessuno Linee sature? Non è vero

“ Perché in Italia i treni sono sempre in ritardo? La risposta è molto semplice e si chiama ‘accountability’: rendere conto. Le ferrovie italiane non devono rendere conto a nessuno perché i soldi gli arrivano comunque: 15 miliardi di euro all’anno tutti i santi anni che Dio manda in terra dalle tasche dei contribuenti. E quindi c’è una cultura purtroppo che non risponde delle disfunzioni”. Sono le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) da Marco Ponti, già professore ordinario di Economia Applicata al Politecnico di Milano e responsabile di Bridges Research Trust ONLUS, che si occupa di ricerca sui trasporti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trenitalia, Ponti a La7: “Riceve fiumi di soldi pubblici senza rendere conto a nessuno. Linee sature? Non è vero”

Papa Francesco, le frasi choc dell’ex arcivescovo Viganò: ‘Dovrà rendere conto dei suoi crimini’ - ”Esiste per tutti un Giudizio particolare, a cui anche Bergoglio non ha potuto sottrarsi”, e ora la sua anima ”dovrà rendere conto dei crimini di cui si è macchiato, primo fra tutti l’aver usurpato il soglio di Pietro per distruggere la Chiesa Cattolica e perdere tante anime”.

