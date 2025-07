Ultimatum di Trump | Deluso da Putin accordo in 50 giorni o tariffe al 100% Armi a Kiev e coordinamento affidato alla Nato

Zelensky sul dialogo con gli Usa: «I negoziati per un ulteriore sostegno avranno luogo nel corso della settimana». Ultimatum di Trump: «Deluso da Putin, accordo in 50 giorni o tariffe al 100%. Armi a Kiev e coordinamento affidato alla Nato»

L’ultimatum di Trump: deluso da Putin, dazi al 100% senza accordo sulla guerra in Ucraina entro 50 giorni - A dichiararlo è il presidente americano Donald Trump in un incontro con i giornalisti, assieme al segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando del conflitto in Ucraina. Come scrive askanews.it

