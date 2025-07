Il nuovo Nintendo Direct è previsto dopo il lancio di Donkey Kong Bananza rivela un noto insider

Dopo settimane di speculazioni, un nuovo Nintendo Direct potrebbe essere davvero in arrivo, con una finestra fissata tra la seconda metĂ e la fine di luglio 2025. A rivelarlo è stato l’insider NateTheHate, fonte spesso affidabile in merito ai piani della casa di Kyoto, che ha dichiarato di aver ricevuto conferme sulla presentazione, aggiungendo però che si svolgerĂ solo dopo l’uscita ufficiale di Donkey Kong Bananza, prevista per il 17 luglio su Nintendo Switch 2. VGC segnala che si tratterebbe di un appuntamento particolarmente atteso, soprattutto perchĂ© potrebbe rappresentare il primo Nintendo Direct “tradizionale” dopo il lancio della nuova console, la Switch 2, finora protagonista solo di Direct mirati come quello interamente dedicato a Bananza. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il nuovo Nintendo Direct è previsto dopo il lancio di Donkey Kong Bananza, rivela un noto insider

In questa notizia si parla di: nintendo - direct - donkey - kong

Il nuovo Nintendo Direct è “imminente” ed includerà delle novità su Nintendo Switch 2? Ne parla un insider - Secondo nuove indiscrezioni, il nuovo Nintendo Direct sarebbe imminente e potrebbe rappresentare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per tutti gli appassionati della Casa di Kyoto.

Donkey kong bananza: anteprime e novità del nintendo direct di questa settimana - annuncio ufficiale di un nuovo Nintendo Direct dedicato a Donkey Kong Bananza. In data odierna, Nintendo ha confermato l’organizzazione di un nuovo evento digitale, il cosiddetto Nintendo Direct, previsto per il 18 giugno 2025.

Donkey Kong Bananza in azione nel Direct di Nintendo - Il leggendario gorilla è pronto a tornare protagonista con Donkey Kong Bananza, il nuovo platform 3D annunciato oggi durante il Donkey Kong Bananza Direct.

Il 17 luglio sarà pubblicato Donkey Kong Bananza in esclusiva per Switch 2: è il classico gioco single-player pieno di stile di Nintendo di quest'anno: ecco le novità del recente Direct tematico. Vai su Facebook

Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo dopo l'uscita di Donkey Kong Bananza, per un noto leaker; Altro indizio sul Nintendo Direct di luglio, manca solo l'annuncio; Un nuovo indizio credibile su un Nintendo Direct a luglio.

Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo dopo l'uscita di Donkey Kong Bananza, per un noto leaker - Secondo un noto leaker, ci sarebbe un Nintendo Direct in arrivo presto: vediamo dunque la tempistica in cui dovrebbe avvenire la nuova presentazione ufficiale di Nintendo. Segnala multiplayer.it

Donkey Kong, in arrivo il film sull’amato gorilla di Nintendo? - Sta forse per arrivare un film su Donkey Kong, il gorilla videoludico tanto amato dai fan di Nintendo? cinematographe.it scrive