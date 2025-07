Superman di James Gunn e quel legame tra cinecomic e politica

I cinecomic grazie a "Superman" di James Gunn e a breve a "I Fantastici 4" di Matt Shakman sono tornati di moda. Ma se c'è una cosa che è evidente, è come tale genere ormai non possa piĂą fare a meno di una connessione, di un legame profondo, con la realtĂ , e per realtĂ si intende quella del. 🔗 Leggi su Today.it