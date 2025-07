PS5 PS5Debug v1.0b5 | Aggiornamento Minore con Supporto per Firmware 7xx

PS5Debug, il noto debugger per PlayStation 5, ha ricevuto un nuovo aggiornamento: la¬† versione v1.0b5 ¬†introduce il supporto per il firmware¬† 7.xx ¬†e miglioramenti alla stabilit√†. Un ringraziamento speciale va a¬† @Kameleonre,¬† @Pharaoh2k ¬†e a tutti coloro che supportano il progetto e utilizzano i nostri strumenti. Changelog di PS5Debug v1.0b5. ¬† Aggiunto supporto per firmware 7.xx ¬† Migliorata la stabilit√† con Cheater e Reaper Studio (RS) ¬† Correzioni al Save Mounter ¬† Se riscontri problemi, segnalali sul Discord di GoldHEN! Cos‚Äô√® PS5Debug?. PS5Debug √® un potente debugger per PlayStation 5 che eredita le funzionalit√† di¬† ps4debug, mantenendo la stessa API per garantire la compatibilit√† con¬† libdebug. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

