Vibo Valentia Rinnovato il protocollo tra Questura e Centro Antiviolenza | nasce la prima casa emergenziale in Calabria

È stato rinnovato questa mattina, nei locali della Questura di Vibo Valentia, il protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e il Centro Antiviolenza “Attivamente Coinvolte”, alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro. A firmare il documento, il Questore della Provincia, Dr. Rodolfo Ruperti, e la presidente del centro antiviolenza, Avv. Stefania Figliuzzi. Il protocollo ha l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, migliorando la sinergia tra forze dell’ordine e operatori specializzati. Un impegno condiviso per potenziare gli strumenti di tutela offerti dal “Codice Rosso” e per assicurare alle vittime un supporto concreto, duraturo e multidisciplinare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Š Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Rinnovato il protocollo tra Questura e Centro Antiviolenza: nasce la prima casa emergenziale in Calabria

