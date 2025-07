L’emittente HBO ha finalmente avviato le riprese della serie ispirata al celebre maghetto Harry Potter, ed ovviamente l’interesse è tutto per il giovanissimo Dominic McLaughlin. Tra i progetti televisivi più mormorati dell’ultimo decennio, la serie Harry Potter arriverà sugli schermi a partire dal 2027, un lungo percorso fatto di attese che, senza alcun dubbio, dovranno essere fronteggiate da anticipazioni, immagini e video dal set. Proprio come accaduto quest’oggi, in occasione del primissimo scatto dal set. L’immagine ufficiale diffusa da HBO (via Deadline ) mostra il giovanissimo Dominic McLaughlin con tanto di look alla Harry Potter, cicatrice inclusa. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Harry Potter | Partire le riprese, ecco Dominic McLaughlin!