Minaccia i passanti con una bottiglia rotta | denunciato dalla Polizia a Latina

(Di sabato 7 settembre 2024) Proseguono le operazioni di contrasto al degrado nei punti critici della città di, con un nuovo giro di vite dopo il vertice in Prefettura. Ieri, gli operatori della Questura di, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno effettuato controlli mirati in diverse zone della città, tra cui Villaggio Trieste, il quartiere Nicolosi e Piazza Santa Maria Goretti. I risultati dei controlli Durante l’operazione, sono state identificate 81 persone, di cui 20 straniere. Tre di queste sono state accompagnate in ufficio per ulteriori accertamenti sulla loro regolarità di permanenza in Italia. Sono stati controllati anche 43 veicoli, con l’irrogazione di 3 multe per violazioni del Codice della Strada.