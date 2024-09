Le bugie di Sangare prima di confessare | Sharon in compagnia di un amico Il gip | Falsità evidenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024)didi essere lui il responsabile della morte diVerzeni, Moussaprovò con una serie dia sviare gli investigatori. Una serie di “circostanze palesemente false ()”messe a confronto con il tenore, davvero inequivoco” delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alcuni particolari emersi dalle conversazioni intercettate tra il 31enne e i due testimoni che lo hanno riconosciuto, mentre il 29 agosto tutti e tre si trovavano nella sala di aspetto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Sono questi alcuni degli elementi che hanno portato il pm Emanuele Marchisio con gli investigatori a non avere più dubbi sul trentenne che, dopo aver tentato di dare giustificazioni con “” è crollato e ha confessato. Era lui, l’uomo in bicicletta visto andare via dal luogo del delitto, il 30 luglio a Terno d’Isola.