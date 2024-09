Lanterne accese per la Festa della Rificolona | gli eventi a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024), 30 agosto 2024 - Laè una delle più antiche e sentite tradizioni fiorentine, celebrata ogni anno il 7 settembre. Questa festività, che affonda le sue radici nel XVII secolo, è caratterizzata da un'atmosfera magica e festosa, dove le stradecittà si riempiono dicolorate, le "rificolone", che bambini e adulti portano in processione. La leggenda narra che lanacque per celebrare l'arrivo dei contadini e dei montanari che, la notte precedente alla NativitàVergine Maria, scendevano acon le loro merci, illuminando il cammino con lampade di carta. Oggi, laè un'occasione unica per vivere la città in un'atmosfera gioiosa, tra musica, giochi e tanto divertimento. Come ogni anno alle 21.