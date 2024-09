Insulti a Cristian Totti la risposta di mister Amelia | È grosso non grasso Chi critica lo fa per invidia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) «L’ho scelto io senza raccomandazioni. E non è». È questa, in sintesi, ladiMarcoalle critiche e aglipiovuti su, primogenito della leggenda romanista Francesco. L’ex portiere – campione del mondo 2006 – è oggi allenatore dell’Olbia Calcio, squadra in cui ha fatto il suo esordio. Il calciatore è statoto per il suo peso e accusato di giocare nella squadra sarda solo grazie al nome che porta. «, non è. Gli? È troppo intelligente per dare importanza a quattro stupidi da tastiera», commenta, chiudendo la questione iniziata dopo la prima partita della stagione diJr., soprannominato online “Capitan Salsiccia” e vittima di battute sul proprio aspetto fisico. Tra i commenti online, si legge: «Questo ha sia i piedi che le te**e di Ilary», «Mo je faccio la carbonara».