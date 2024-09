Insomnio la tracklist nell’album di Nicky Jam

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 7 settembre 2024) Da venerdì 6 settembre, è disponibile in digitale “”, l’ottavo atteso album in studio del pioniere della musica latinaJam (Jam –(lnk.to). Questo album rappresenta un momento decisivo nella carriera diJam, che continua a essere una figura di spicco nella scena della musica urban. “” arriva a 3 anni di distanza dal suo ultimo album e accompagna gli ascoltatori in un viaggio personale ispirato dalla creatività notturna. Il disco è composto da 14 tracce e include collaborazioni con artisti famosi come Sean Paul, Feid ed Eladio Carrión e mescola senza sforzo una varietà di generi, dal vibrante merengue mambo del singolo principale alle sonorità urbane che hanno definito la sua illustre carriera. È online il videoclip del nuovo brano “La Cyber” (https://sml.lnk.to/LaCyber/youtube), in collaborazione con il rapper Luar La L.