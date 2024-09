Indonesia sventato un attentato | volevano uccidere papa Francesco con arco e frecce

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024) Sette terroristi insono stati arrestati e accusati di voler organizzare unper, impegnato in un tour in Asia e nella zona del Pacifico. L’unità anti-terrorismo Densus-88 ha comunicato che sette persone, dislocate in varie zone del paese, stavano progettando uncontro il pontefice in visita nel paese. Tra lunedì e martedì è stata effettuata un’operazione a tappeto nella città di Bogor e a Bekasi. Così i terroristi progettavano diLe indagini, che sono ancora in corso, hanno permesso di arrestare sette persone. Le attenzioni si sono concentrate in particolare su un terrorista, nella cui abitazione sono stati ritrovati un drone, uncone diverso materiale di propaganda islamica.